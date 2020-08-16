У Росії затримали 15 футбольних фанатів за кричалки "Живе Білорусь"

Фото: прапор Білорусі (Tut.by)

Фанати висловили підтримку Білорусі під час матчу

Після матчу другого туру чемпіонату Росії з футболу між ЦСКА і "Тамбовом" затримали щонайменше 15 уболівальників армійської команди. Матч відбувався в Москві.

Про це повідомляє ТАСС.

Адвокат Леонід Соловйов заявив, що до нього за допомогою звернулися не менше 15 осіб.

"Їм інкримінують ст. 20.31 КоАП (порушення правил поведінки глядачів під час проведення офіційних спортивних змагань)", - пояснив адвокат.

За цією статтею затриманим загрожує штраф, а також тимчасова заборона відвідувати стадіони.

Причиною затримання стало те, що фанати ЦСКА почали викрикувати "Живе Білорусь" після того, як білоруський нападник команди Ілля Шкурін забив другий гол у ворота "Тамбова".

"У поліції розцінили ці кричалки як політичне гасло і затримали уболівальників", - сказав адвокат.

Нагадаємо, з 9 серпня в Білорусі тривають масові акції протестів, які почалися після завершення голосування на президентських виборах. За даними ЦВК, перемогу на виборах здобув чинний президент Олександр Лукашенко.

Раніше повідомлялося, що в Мінську за два дні заарештували більше тисячі демонстрантів.