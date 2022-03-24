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В России заблокировали сервис Google News

Google News (Фото: imore.com)
Автор: Константин Широкун

Роскомнадзор объявил о блокировке в России сервиса Google News. Причиной блокировки названо предоставление доступа к материалам с фейками о войне в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Медузу.

"Упомянутый американский новостной интернет-ресурс обеспечивал доступ к многочисленным публикациям и материалам, содержащим недостоверную общественно значимую информацию", — сообщает ведомство.

Доступ к Google News ограничен на основании требования Генпрокуратуры РФ. О сроках блокировки сервиса не сообщается.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский пообщался по телефону с премьером Британии Джонсоном и обсудил оборонную помощь Украине.

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