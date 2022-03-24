У Росії заблокували сервіс Google News

Роскомнагляд оголосив про блокування в Росії сервісу Google News. Причиною блокування названо надання доступу до матеріалів з фейками про війну в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Медуза.
"Згаданий Американський новинний інтернет-ресурс забезпечував доступ до численних публікацій і матеріалів, що містять неправдиву суспільно значущу інформацію", — повідомляє відомство.
Доступ до Google News обмежений на підставі вимоги Генпрокуратури РФ. Про терміни блокування сервісу не повідомляється.
Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський поспілкувався по телефону з прем'єром Британії Джонсоном і обговорив оборонну допомогу Україні.
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