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У Росії заблокували сервіс Google News

Google News (Фото: imore.com)
Автор: Константин Широкун

Роскомнагляд оголосив про блокування в Росії сервісу Google News. Причиною блокування названо надання доступу до матеріалів з фейками про війну в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Медуза.

"Згаданий Американський новинний інтернет-ресурс забезпечував доступ до численних публікацій і матеріалів, що містять неправдиву суспільно значущу інформацію", — повідомляє відомство.

Доступ до Google News обмежений на підставі вимоги Генпрокуратури РФ. Про терміни блокування сервісу не повідомляється.

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський поспілкувався по телефону з прем'єром Британії Джонсоном і обговорив оборонну допомогу Україні.

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