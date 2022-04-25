В России заблокировали один из крупнейших в мире сайтов для онлайн-шахмат

В России заблокирован сайт chess.com, один из самых популярных ресурсов для игры в шахматы онлайн. Роскомнадзор добавил сайт в реестр запрещённых по требованию Генеральной прокуратуры РФ.

Формально в реестр внесены две страницы сайта - со статьями о российском вторжении в Украину, однако из-за того, что блокировка осуществляется по HTTPS, доступа без инструментов обхода блокировки нет ко всему сайту.

Российский гроссмейстер Сергей Карякин, поддержавший вторжение России в Украину, ранее призвал российские власти заблокировать ресурс, поскольку его администраторы заменили флаг, который отображается у игроков из России, на ссылку на пост о войне в Украине, содержащий критику действий России. Этим сайтом пользуются как новички, так и мировые звёзды шахмат. Например, долгое время под чужим аккаунтом на сайте играл Гарри Каспаров.