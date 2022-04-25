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У Росії заблокували один з найбільших у світі сайтів для онлайн-шахів

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Москва, Понеділок 25 квітня 2022 05:27
У Росії заблокували один з найбільших у світі сайтів для онлайн-шахів Шахова партія (Фото: championat.com)
Автор: Константин Широкун

У Росії заблокований сайт chess.com, один з найпопулярніших ресурсів для гри в шахи онлайн. Роскомнагляд додав сайт до реєстру заборонених на вимогу Генеральної прокуратури РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Формально до реєстру внесено дві сторінки сайту - зі статтями про російське вторгнення в Україну, однак через те, що блокування здійснюється по HTTPS, доступу без інструментів обходу блокування Немає до всього сайту.

Російський гросмейстер Сергій Карякін, який підтримав вторгнення Росії в Україну, раніше закликав російську владу заблокувати ресурс, оскільки його адміністратори замінили прапор, який відображається у гравців з Росії, на посилання на пост про війну в Україні, що містить критику дій Росії. Цим сайтом користуються як новачки, так і світові зірки шахів. Наприклад, довгий час під чужим аккаунтом на сайті грав Гаррі Каспаров.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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