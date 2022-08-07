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В России заблокировали доступ к Patreon и Grammarly

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Воскресенье 07 августа 2022 14:05
В России заблокировали доступ к Patreon и Grammarly Фото: в России заблокировали доступ к Patreon и Grammarly (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В России прекратили работать сервис платной Patreon и сервис на основе искусственного интеллекта для помощи в написании текстов на английском языке Grammarly.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Roskomsvoboda.

В связи с решением генеральной прокуратуры России, в стране закрыли доступ к антивоенному заявлению редакции Doxa, опубликованном 25 февраля на Patreon. Из-за того, что сервис использует протокол HTTPS, россиянам стал недоступен весь сайт.

Касаемо Grammarly, в России заблокировали страницу с заявлением сервиса о том, что он прекращает работу в России и Беларуси. Из-за этого, весь сервис стал недоступным для россиян.

Также известно, что согласно решению генпрокуратуры, в России заблокировали еще 102 сайты, среди которых и украинские СМИ.

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