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В Росії заблокували доступ до Patreon й Grammarly

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Неділя 07 серпня 2022 14:05
В Росії заблокували доступ до Patreon й Grammarly Фото: в Росії заблокували доступ до Patreon и Grammarly (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В Росії припинили працювати сервіс платної Patreon й сервіс на основі штучного інтелекту для допомоги у написанні текстів англійською мовою Grammarly.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Roskomsvoboda.

Згідно з рішенням генеральної прокуратури Росії, в країні закрили доступ до антивоєнної заяви редакції Doxa, опублікованій 25 лютого на Patreon. Через те, що сервіс використовує протокол HTTPS, росіянам став недоступний увесь сайт.

Щодо Grammarly, в Росії заблокували сторінку із заявою сервісу про те, що він припиняє роботу в Росії та Білорусі. Через це, увесь сервіс став недоступним для росіян.

Також відомо, що відповідно до рішення генпрокуратури, в Росії заблокували ще 102 сайти, серед яких й українські ЗМІ.

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