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В России из-за взрывов на военном складе эвакуируют 10 тыс. человек

Новости » Происшествия    06.08.2019 - 01:54
В России из-за взрывов на военном складе эвакуируют 10 тыс. человек
Фото: взрывы в Ачинске (из открытых источников)

Из Ачинска уже эвакуировано более 3,5 тыс. человек

Из окрестностей Ачинска Красноярского края России из-за взрывов на складе боеприпасов планируют эвакуировать 10 тысяч человек. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по краю, передает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Железнодорожный состав с эвакуированными из зоны поражения в связи с пожаром и взрывами на складе боеприпасов под Ачинском отправился в Красноярск.

"В город Красноярск железнодорожным транспортом планируется эвакуация 10 тыс. человек. Со станции "Ачинск" в краевой центр отправился железнодорожный состав вместимостью 350 человек", - говорится в сообщении.

По последним данным, из Ачинска уже эвакуировано более 3,5 тыс. человек, более полутора тысяч из них прибыли в пункты временного размещения.

В российском МЧС сообщили, что эвакуационные пункты готовы принять в общей сложности 16,5 тыс. человек в городах Ачинск, Назарово, поселках Малиновка и Тарутино.

Напомним, в Красноярском крае России в городе Ачинске произошел пожар в одной из воинских частей, в результате чего начали взрываться артиллерийские снаряды, пострадали 8 человек.

В результате взрывов воздушное пространство над военной частью закрыли в радиусе 30 км. 

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