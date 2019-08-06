У Росії через вибухи на військовому складі евакуюють 10 тис. осіб

Фото: вибухи в Ачинську (з відкритих джерел)

З Ачинська вже евакуйовано понад 3,5 тис. осіб

З околиць Ачинська Красноярського краю Росії через вибухи на складі боєприпасів планують евакуювати 10 тисяч осіб. Про це повідомили в Головному управлінні МНС Росії по краю, передає РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Потяг із евакуйованими із зони ураження у зв'язку з пожежею та вибухами на складі боєприпасів під Ачинськом вирушив у Красноярськ.

"До міста Красноярськ залізничним транспортом планується евакуація 10 тис. осіб. Зі станції "Ачинськ" у крайовий центр вирушив залізничний склад місткістю 350 осіб", - йдеться в повідомленні.

За останніми даними, з Ачинська вже евакуйовано понад 3,5 тис. осіб, понад півтори тисячі з них прибули в пункти тимчасового розміщення.

У російському МНС повідомили, що евакуаційні пункти готові прийняти загалом 16,5 тис. осіб у містах Ачинськ, Назарове, селищах Малинівка та Тарутине.

Нагадаємо, в Красноярському краї Росії у місті Ачинську сталася пожежа в одній з військових частин, у результаті чого почали вибухати артилерійські снаряди, постраждали 8 людей.

У результаті вибухів повітряний простір над військовою частиною закрили в радіусі 30 км.