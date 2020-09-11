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В Иордании произошел взрыв на складе боеприпасов, есть погибшие

Иордания, Пятница 11 сентября 2020 03:08
Автор: РБК-Украина

На северо-востоке Иордании, в городе Зарка, прогремело несколько взрывов. Они произошли на базе иорданской армии.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в службе безопасности страны.

На данный момент не ясно, что вызвало взрывы в районе, где находятся десятки армейских баз на окраине огромного промышленного города.

По словам жителей, в некоторых частях Заркабыли выбиты окна домов.

В социальных сетях распространили видео, на котором видно, как громкий огненный шар освещает ночное небо.

Официального заявления об инцидента от Иорданских властей не поступало.

Как сообщает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источник в Главном командовании вооруженных сил Иордании, взрыв произошел на одном из демонтируемых складов боеприпасов недалеко от города Зарка

Источник подчеркнул, что склады, на которых произошел взрыв, находятся в безлюдной местности, и создана комиссия для определения причин взрыва.

По данным иорданских СМИ, в результате взрыва два человека погибли, трое ранены.

В то же врем министр здравоохранения Саад Джабер заявил Sky News Arabia, что взрыв в Зарке не привел к жертвам.

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Новости Украины В мире Иорданиявзрыв боеприпасовВзрыв
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