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В России взорвался автомобиль с дочерью идеолога "русского мира" Дугина

Фото: В России взорвался автомобиль с дочерью идеолога "русского мира" Дугина (t.me/kommersant)
Автор: Олег Васкив

В Подмосковье взорвался автомобиль Land Cruiser Prado, в салоне которого находилась дочь идеолога "русского мира" Александра Дугина Дарья.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

Как пишут кремлевские пропагандисты, инцидент произошел вечером 20 августа на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы. Машина взорвалась во время движения.

РосСМИ уже начали разгонять версию о покушении на убийство. Якобы в авто должен был ехать сам Дугин, а не его дочь.

По предварительным данным, девушка погибла на месте, но официального подтверждения пока нет.

Что известно о Дугине

Дугин - российский философ и публицист фашистского направления, считается идеологом "русского мира". Якобы имеет значительное влияние на президента РФ Владимира Путина.

США внесли его в санкционный список лиц, которые виновны в агрессии России против Украины. Занесен он и в перечень тех, кто создает угрозу нацбезопасности Украины и в базу "Миротворец".

Дочь Дугина Дарья в июле 2022 года она была включена в списки санкций Великобритании.

Напомним, в Новой Каховке совершено покушение на заместителя гауляйтера. Он находится в тяжелом состоянии.

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