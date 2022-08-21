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У Росії вибухнув автомобіль з донькою ідеолога ''руского міра'' Дугіна

Фото: У Росії вибухнув автомобіль з донькою ідеолога ''руского міра'' Дугіна (t.me/kommersant)
Автор: Олег Васьків

У Підмосков'ї вибухнув автомобіль Land Cruiser Prado, в салоні якого перебувала донька ідеолога "руского міра" Олександра Дугіна Дар'я.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

Як пишуть кремлівські пропагандисти, інцидент стався ввечері 20 серпня на Можайському шосе в районі селища Великі Вяземи. Машина вибухнула під час руху.

РосЗМІ вже почали розганяти версію про замах на вбивство. Нібито в авто повинен був їхати сам Дугін, а не його донька.

За попередніми даними, дівчина загинула на місці, але офіційного підтвердження поки що немає.

Що відомо про Дугіна

Дугін - російський філософ і публіцист фашистського напрямку, вважається ідеологом "руского міра". Наче має значний вплив на президента РФ Володимира Путіна.

США внесли його до санкційного списку осіб, які винні в агресії Росії проти України. Занесений він і до переліку тих, хто створює загрозу нацбезпеці України та до бази "Миротворець".

Донька Дугіна Дар'я у липні 2022 року вона була включена до списків санкцій Великої Британії.

Нагадаємо, у Новій Каховці скоєно замах на заступника гауляйтера. Він перебуває у важкому стані.

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