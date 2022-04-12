В Росії вводять "терористичну загрозу", щоб місцеві не фіксували колони, - Генштаб

Фото: в Росії вводять "терористичну загрозу", щоб місцеві не фіксували колони (Getty Images)

Російська Федерація умисно оголошує високий рівень "терористичної загрози" в своїх областях. Це їй необхідно для того, аби місцеві не фіксували переміщення колон з озброєнням та технікою.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Генерального штабу ЗСУ.

" Триває перегрупування та переміщення підрозділів противника до районів зосередження на Слобожанському і Донецькому напрямках. Для недопущення фіксації місцевими мешканцями переміщення колон озброєння та військової техніки у прикордонних районах Курської, Брянської та Воронезької областей російської федерації, під виглядом високого рівня "терористичної загрози", посилено адміністративно-поліцейський режим", - пише пресслужба Генштабу.