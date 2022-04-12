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В Росії вводять "терористичну загрозу", щоб місцеві не фіксували колони, - Генштаб

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Вівторок 12 квітня 2022 19:52
В Росії вводять "терористичну загрозу", щоб місцеві не фіксували колони, - Генштаб Фото: в Росії вводять "терористичну загрозу", щоб місцеві не фіксували колони (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російська Федерація умисно оголошує високий рівень "терористичної загрози" в своїх областях. Це їй необхідно для того, аби місцеві не фіксували переміщення колон з озброєнням та технікою.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Генерального штабу ЗСУ.

"Триває перегрупування та переміщення підрозділів противника до районів зосередження на Слобожанському і Донецькому напрямках. Для недопущення фіксації місцевими мешканцями переміщення колон озброєння та військової техніки у прикордонних районах Курської, Брянської та Воронезької областей російської федерації, під виглядом високого рівня "терористичної загрози", посилено адміністративно-поліцейський режим", - пише пресслужба Генштабу.

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