В Росії вводять "терористичну загрозу", щоб місцеві не фіксували колони, - Генштаб
Російська Федерація умисно оголошує високий рівень "терористичної загрози" в своїх областях. Це їй необхідно для того, аби місцеві не фіксували переміщення колон з озброєнням та технікою.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Генерального штабу ЗСУ.
"Триває перегрупування та переміщення підрозділів противника до районів зосередження на Слобожанському і Донецькому напрямках. Для недопущення фіксації місцевими мешканцями переміщення колон озброєння та військової техніки у прикордонних районах Курської, Брянської та Воронезької областей російської федерації, під виглядом високого рівня "терористичної загрози", посилено адміністративно-поліцейський режим", - пише пресслужба Генштабу.
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