В России ввели цензуру на новости о войне с Украиной

Роскомнадзор обязал средства массовой информации Российской Федерации использовать информацию только из "официальных российских источников" при подготовке материалов о российской "спецоперации" на Донбассе. Фактически, ведомство ввело цензуру на новости о войне с Украиной.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление регулятора.
Роскомнадзор сообщил, что за распространение "заведомо ложной информации" СМИ грозит административный штраф до 5 миллионов рублей. Также регулятор может блокировать подобные материалы.
"Именно российские официальные информационные источники располагают и распространяют достоверную и актуальную информацию", - написал Роскомнадзор.
Ранее РБК-Украина писало, что в Киевской области упал военный самолет ВСУ.
Также РБК-Украина сообщало, что въезд и выезд из Киева остаются свободными.