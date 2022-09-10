В России вспыхнул торговый центр: посетители взялись грабить магазины

Согласно данным СМИ, пламя быстро охватило территорию площадью 1,5 тысячи квадратных метров и перекинулось на парковку.

Люди выбегали на улицу, продавцы спасали товар от огня. Также на кадрах видны посетители, которые мародерят, вынося из торгового зала шубы.

Пожар удалось локализовать, когда он распространился на 5,4 тысячи квадратных метров. Предварительно его причиной стало короткое замыкание.

На видео присутствует ненормативная лексика.