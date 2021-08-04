В России вслед за сайтом Навального заблокировали сайт Ходорковского

Согласно реестру заблокированных сайтов, доступ к ресурсу ограничен по решению Генпрокуратуры от 3 августа. В связи с чем заблокирован сайт, неизвестно.

При этом никаких уведомлений ни от Генпрокуратуры, ни от Роскомнадзора редакции не поступало.

Генпрокуратура сослалась на статью 15.3 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". В соответствии с данной статьей блокируются сайты, содержащие информацию с призывами к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности или участию в незаконных массовых мероприятиях.

Ранее Роскомнадзор заблокировал сайт «Открытые медиа».