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У Росії слідом за сайтом Навального заблокували сайт Ходорковського

Автор: РБК-Україна

У Росії слідом за сайтом Навального заблокували сайт Ходорковського. Роскомнагляд заблокував ресурс "МБХ медіа", на даний момент він не відкривається у більшості провайдерів в Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МБХ медіа.

Згідно з реєстром заблокованих сайтів, доступ до ресурсу обмежений за рішенням Генпрокуратури від 3 серпня. У зв'язку з чим заблокований сайт, невідомо.

При цьому ніяких повідомлень ні від Генпрокуратури, ні від Роскомнагляду редакції не надходило.

Генпрокуратура послалася на статтю 15.3 Федерального закону "Про інформацію, інформаційні технології та Про захист інформації". Відповідно до даної статті блокуються сайти, що містять інформацію із закликами до масових заворушень, здійснення екстремістської діяльності або участі в незаконних масових заходах.

Раніше Роскомнагляд заблокував сайт "Відкриті медіа".

Нагадаємо, що у Росії заблокували сайт Навального.

Також Путін заперечував причетність спецслужб до спроби отруїти Навального.

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