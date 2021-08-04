У Росії слідом за сайтом Навального заблокували сайт Ходорковського

Згідно з реєстром заблокованих сайтів, доступ до ресурсу обмежений за рішенням Генпрокуратури від 3 серпня. У зв'язку з чим заблокований сайт, невідомо.

При цьому ніяких повідомлень ні від Генпрокуратури, ні від Роскомнагляду редакції не надходило.

Генпрокуратура послалася на статтю 15.3 Федерального закону "Про інформацію, інформаційні технології та Про захист інформації". Відповідно до даної статті блокуються сайти, що містять інформацію із закликами до масових заворушень, здійснення екстремістської діяльності або участі в незаконних масових заходах.

Раніше Роскомнагляд заблокував сайт "Відкриті медіа".