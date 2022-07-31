России вряд ли удастся захватить Бахмут после активизации наступления, - ISW

Вероятно, российские войска предпочитают наступательные операции в направлении Бахмута и вокруг города Донецка за счет усилий по взятию Северска и Славянска.

Российское командование, вероятно, пытается использовать недавние достижения в Новолуганском районе, чтобы усилить наступление на Бахмут с востока. Их усилия вокруг Донецка предположительно направлены на то, чтобы вытеснить украинские силы из-под артиллерийской зоны действия города.

Они также могут иметь цель получить как можно больше позиций в Донецкой области к запланированным референдумам в сентябре.

Институт предполагает, что очень маловероятно, что российские наступательные операции закончатся захватом Бахмута или достижением успехов западнее Донецка, даже если им удастся взять города Авдеевка и Пески.

Ни Россия, ни Украина не предоставили новых доказательств причины и ответственности за гибель украинских военнопленных в Еленовской колонии в оккупированной Донецкой области. Российские официальные лица повысили количество погибших до 50 человек и обнародовали список погибших военнопленных.

Украинские официальные лица заявили, что пока не могут проверить список, и призвали к международному расследованию.