Росії навряд чи вдасться захопити Бахмут після активізації наступу, - ISW

Ймовірно, російські війська воліють наступальні операції в напрямку Бахмута і навколо міста Донецька шляхом зусиль по взяттю Сіверська і Слов'янська.

Російське командування, ймовірно, намагається використати нещодавні досягнення в Новолуганському районі, щоб посилити наступ на Бахмут зі сходу. Їх зусилля навколо Донецька імовірно спрямовані на те, щоб витіснити українські сили з-під артилерійської зони дії міста.

Вони також можуть мати на меті отримати якомога більше позицій у Донецькій області до запланованих референдумів у вересні.

Інститут припускає, що дуже малоймовірно, що російські наступальні операції закінчаться захопленням Бахмута або досягненням успіхів на захід від Донецька, навіть якщо їм вдасться взяти міста Авдіївка і Піски.

Ні Росія, ні Україна не надали нових доказів причини і відповідальності за загибель українських військовополонених в Оленівській колонії в окупованій Донецькій області. Російські офіційні особи підвищили кількість загиблих до 50 осіб і оприлюднили список загиблих військовополонених.

Українські офіційні особи заявили, що поки не можуть перевірити список, і закликали до міжнародного розслідування.