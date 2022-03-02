UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В России впервые озвучили потери армии во время войны в Украине

Автор: Наталья Юрченко

Министерство обороны Российской Федерации впервые озвучило потери среди личного состава за время войны в Украине. По данным российского министерства, за семь дней на территории Украины погибло 498 военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

"Минобороны впервые озвучило потери российской армии в Украине: 498 российских военных погибли", - говорится в сообщении.

Напомним, по данным Министерства обороны России, с начала войны в Украине погибло более 5840 российских солдат. Однако подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины