В России впервые озвучили потери армии во время войны в Украине

Министерство обороны Российской Федерации впервые озвучило потери среди личного состава за время войны в Украине. По данным российского министерства, за семь дней на территории Украины погибло 498 военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ .

"Минобороны впервые озвучило потери российской армии в Украине: 498 российских военных погибли", - говорится в сообщении.

Напомним, по данным Министерства обороны России, с начала войны в Украине погибло более 5840 российских солдат. Однако подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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