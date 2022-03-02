RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

В Росії вперше озвучили втрати армії під час війни в Україні

Автор: Наталія Юрченко

Міністерство оборони Російської Федерації вперше озвучило втрати серед особового складу за час війни в Україні. За даними російського міністерства, за сім днів на території України загинуло 498 військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

"Міноборони вперше озвучило втрати російської армії в Україні: 498 російських військових загинули", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за даними Міністерства оборони Росії, з початку війни в Україні загинуло понад 5840 російських солдатів. Проте підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України