В Росії вперше озвучили втрати армії під час війни в Україні

Міністерство оборони Російської Федерації вперше озвучило втрати серед особового складу за час війни в Україні. За даними російського міністерства, за сім днів на території України загинуло 498 військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.
"Міноборони вперше озвучило втрати російської армії в Україні: 498 російських військових загинули", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, за даними Міністерства оборони Росії, з початку війни в Україні загинуло понад 5840 російських солдатів. Проте підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
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