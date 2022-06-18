В России возмущены передачей Европой ВСУ советского вооружения: чем угрожают

В России возмущены тем, что европейские союзники Украины передают нашим защитникам советское вооружение. Обещают уничтожать его во время транспортировки к фронту.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Swissinfo .

По словам вице-премьера России Юрия Борисова, передача техники советского и российского производства является нарушением международных обязательств.

"Эти страны наглым образом нарушают все международные обязательства, потому что поставка вооружения обычно предусматривает запрет на передачу этой техники третьей стороне", - заявил Борисов.

В то же время он пригрозил тем, что Россия будет уничтожать технику во время ее транспортировки к линии фронта.

"Страны НАТО буквально пылесосят со всей Европы, что еще мы в советские времена поставляли в страны Варшавского договора - различное вооружение собирают, ремонтируют, передают ВСУ, запасные части тоже. Что с этим делать? Будем жить, будем бороться, будем уничтожать эту технику еще до вступления в боевые контакты",- отметил вице-премьер.