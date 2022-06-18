ru ua
Сб, 18 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В России возмущены передачей Европой ВСУ советского вооружения: чем угрожают

Новина українською →
Суббота 18 июня 2022 11:40
В России возмущены передачей Европой ВСУ советского вооружения: чем угрожают Фото: российские военные (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В России возмущены тем, что европейские союзники Украины передают нашим защитникам советское вооружение. Обещают уничтожать его во время транспортировки к фронту.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Swissinfo.

По словам вице-премьера России Юрия Борисова, передача техники советского и российского производства является нарушением международных обязательств.

"Эти страны наглым образом нарушают все международные обязательства, потому что поставка вооружения обычно предусматривает запрет на передачу этой техники третьей стороне", - заявил Борисов.

В то же время он пригрозил тем, что Россия будет уничтожать технику во время ее транспортировки к линии фронта.

"Страны НАТО буквально пылесосят со всей Европы, что еще мы в советские времена поставляли в страны Варшавского договора - различное вооружение собирают, ремонтируют, передают ВСУ, запасные части тоже. Что с этим делать? Будем жить, будем бороться, будем уничтожать эту технику еще до вступления в боевые контакты",- отметил вице-премьер.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, во время Петербургского международного экономического форума, президент Российской Федерации Владимир Путин решил уклониться от вопроса о "красных линиях" в войне против Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВСУ Европа
NEWS
Данилов опроверг заявления о "1000 погибших": эти деятели не имеют доступа к такой информации
Данилов опроверг заявления о "1000 погибших": эти деятели не имеют доступа к такой информации
DAILY
"За фото – пуля в лоб, без разборок". Истории из оккупированного Херсона
Анастасия Рокитнаспециально для РБК-Украина "За фото – пуля в лоб, без разборок". Истории из оккупированного Херсона