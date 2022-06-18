ru ua
Сб, 18 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В Росії обурені передачею Європи ЗСУ радянського озброєння: чим погрожують

Новость на русском →
Субота 18 червня 2022 11:40
В Росії обурені передачею Європи ЗСУ радянського озброєння: чим погрожують Фото: російські військові (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В Росії обурені тим, що європейські союзники України передають нашим захисникам радянське озброєння. Обіцяють знищувати його під час транспортування до фронту.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Swissinfo.

За словами віцепрем'єра Росії Юрія Борисова, передача техніки радянського й російського виробництва є порушенням міжнародних зобов'язань.

"Ці країни зухвало порушують усі міжнародні зобов'язання, тому що постачання озброєння зазвичай передбачає заборону на передачу цієї техніки третій стороні", - заявив Борисов.

Водночас він пригрозив тим, що Росія буде знищувати техніку під час її транспортування до лінії фронту.

"Країни НАТО буквально пилососять з усієї Європи, що ще ми за радянських часів постачали до країн Варшавського договору - різне озброєння збирають, ремонтують, передають ЗСУ, запасні частини теж. Що з цим робити? Будемо жити, боротимемося, знищуватимемо цю техніку ще до вступу до лінії фронту", - відзначив віцепрем'єр.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, під час Петербурзького міжнародного економічного форуму, президент Російської Федерації Володимир Путін вирішив ухилитися від питання щодо "червоні лінії" у війні проти України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВСУ Європа
NEWS
Данілов спростував заяви про "1000 загиблих": ці діячі не мають доступу до такої інформації
Данілов спростував заяви про "1000 загиблих": ці діячі не мають доступу до такої інформації
DAILY
"За фото – куля в лоб, без розбірок". Історії з окупованого Херсону
Анастасія Рокитнаспеціально для РБК-Україна "За фото – куля в лоб, без розбірок". Історії з окупованого Херсону