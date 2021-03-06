В России возле школы сошла лавина, есть погибший

В России на Камчатке двое взрослых и ребенок попали под снежную лавину. В результате происшествия один из них погиб.

Об этом сообщает "РИА-Новости".

Как сообщается, лавина сошла в городе Елизово, недалеко от одной из школ. Под нее попали мужчина, женщина и ребенок 10-12 лет.

"Мужчина погиб на месте, женщину и ребенка спасли сотрудники МЧС и полицейские", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что сейчас поисковая операция продолжается. Следователи проводят проверку.