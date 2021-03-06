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В России возле школы сошла лавина, есть погибший

Автор: Андрей Рыбаков

В России на Камчатке двое взрослых и ребенок попали под снежную лавину. В результате происшествия один из них погиб.

Об этом сообщает "РИА-Новости".

Как сообщается, лавина сошла в городе Елизово, недалеко от одной из школ. Под нее попали мужчина, женщина и ребенок 10-12 лет.

"Мужчина погиб на месте, женщину и ребенка спасли сотрудники МЧС и полицейские", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что сейчас поисковая операция продолжается. Следователи проводят проверку.

Напомним, ранее сообщалось, что на горнолыжный курорт возле Норильска (Россия) сошла лавина. Под снежными завалами оказались 5 домиков, в которых, как считалось, могли находиться по меньшей мере пять человек. Спасатели достали семью. Еще двое людей выбрались из-под лавины самостоятельно. Однако один человек погиб.

Также РБК-Украина писало, что в горах Ирана сошла лавина. В результате лавины погибли 10 человек, а еще как минимум 12 считались пропавшими без вести.

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