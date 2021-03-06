У Росії біля школи зійшла лавина, є загиблий

У Росії на Камчатці двоє дорослих і дитина потрапили під снігову лавину. В результаті події один з них загинув.
Про це повідомляє "РИА-Новости".
Як повідомляється, лавина зійшла в місті Єлізово, недалеко від однієї зі шкіл. Під неї потрапили чоловік, жінка і дитина 10-12 років.
"Чоловік загинув на місці, жінку і дитину врятували співробітники МНС і поліцейські", - йдеться в повідомленні.
Також зазначається, що наразі пошукова операція триває. Слідчі проводять перевірку.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на гірськолижний курорт біля Норильська (Росія) зійшла лавина. Під сніговими завалами опинилися 5 будиночків, в яких, як вважалося, могли перебувати щонайменше п'ять осіб. Рятувальники дістали сім'ю. Ще двоє людей вибралися з-під лавини самостійно. Проте одна людина загинула.
Також РБК-Україна писало, що у горах Ірану зійшла лавина. В результаті лавини загинули 10 осіб, а ще як мінімум 12 вважалися зниклими безвісти.