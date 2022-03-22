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В России возбудили дело против журналиста Невзорова

Фото: Александр Невзоров (flickr.com)
Автор: Сергей Пышкин

Против журналиста Александра Невзорова в России возбудили дело. Его обвиняют в том, что он якобы распространяет фейки касаемо войны на территории Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Tjournal.

Главной причиной возбуждения дела стало то, что Невзоров обнародовал в социальной сети последствия оккупантского обстрела роддома в Мариуполе. В Минобороны России заявили, что данные якобы не являются правдивыми.

Также Следственный комитет РФ добавил, что журналист сопровождал публикацию "недостоверными" фотографиями потерпевших гражданских, а источниками распространения этих кадров являются СМИ Украины.

Следствие принимает все меры, чтобы установить местонахождение Назарова с целью проведения "процессуальных действий". Журналисту грозит штраф в размере от 3 до 5 млн рублей, или же даже лишение свободы до 10 лет.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в России осудили оппозиционера Алексея Навального до 9 лет колонии строгого режима из-за дела о мошенничестве и оскорблении судьи.

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