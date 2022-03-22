У Росії порушили справу проти журналіста Невзорова

Проти журналіста Олександра Невзорова у Росії порушили справу. Його звинувачують у тому, що він, нібито, поширює фейки щодо війни на території України.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Tjournal.
Головною причиною порушення справи стало те, що Невзоров оприлюднив в соціальній мережі наслідки окупантського обстрілу пологового будинку в Маріуполі. В Міноборони Росії заявили, що дані, нібито, не є правдивими.
Також Слідчий комітет РФ додав, що журналіст супроводжував публікацію "недостовірними" фотографіями потерпілих цивільних, а джерелами поширення цих кадрів є ЗМІ України.
Наразі слідство вживає усі заходи, аби встановити місцезнаходження Назарова з метою проведення “процесуальних дій”. Журналісту загрожує штраф у розмірі від 3 до 5 млн рублів, або ж навіть позбавлення волі до 10 років.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у Росії засудили опозиціонера Олексія Навального до 9 років колонії суворого режиму через справу щодо шахрайства та образу судді.
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