У России есть военные планы против Эстонии, - посол

Диплома подчеркивает, что Эстония никогда не перестанет помогать Украине, имея общие демократические ценности, а также из соображений собственной безопасности.

"Мы решили, что мы никогда не оставим вас наедине. Это также не оставим других друзей, которые также становятся жертвами агрессии. Мы также очень прагматичны, на самом деле. Мы маленькие, но мы хотим сказать, что мы компактные. Мы знаем, что наша оборона, защита, начинается с Донбасса", - сказал посол.

Кууск добавил, что его страна готова делиться продуктами и оружием "с нашими друзьями, которые защищают фактически нас".

"Мы знаем, что у России есть военные планы против нас. У них запланированы учения, которые они хотят провести. Поэтому нам не нужно ждать. Мы предоставляем Украине оружие, и каждый "Джавелин", который поражает российский танк, делает угрозу против нас меньшей", - отметил он.