У Росії є військові плани проти Естонії, - посол

Диплома наголошує, що Естонія ніколи не перестане допомагати Україні, маючи спільні демократичні цінності, а також з міркувань власної безпеки.

"Ми вирішили, що ми ніколи не залишимо вас наодинці. Це також не залишимо інших друзів, які також стають жертвами агресії. Ми також дуже прагматичні, насправді. Ми маленькі, але ми хочемо сказати, що ми компактні. Ми знаємо, що наша оборона, захист, починається з Донбасу", - сказав посол.

Кууск додав, що його країна готова ділитися продуктами та зброєю "з нашими друзями, які захищають фактично нас".

"Ми знаємо, що у Росії є військові плани проти нас. У них заплановані навчання, які вони хочуть провести. Тому нам не потрібно чекати. Ми надаємо Україні зброю, і кожен "Джавелін", який уражає російський танк, робить загрозу проти нас меншою", - зазначив він.