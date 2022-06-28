В России вновь продлили запрет на авиаперелеты у границ Украины

Федеральное агентство воздушного транспорта России продлило запрет на полеты на юге и центре страны до 6 июля. Запрет связан с военными действиями страны-оккупанта против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.
Временные ограничения действуют на полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
Всего ограничение на полеты коснулось 11 аэропортов.
Напомним, 25 июня российская авиация нанесла массированные удары по Украине с территории Беларуси.
Кроме того, накануне российская авиация нанесла ракетный удар по торговому центру "Амстор" в Кременчуге, на данный момент известно о не менее 18 погибших и порядка 50 пострадавших мирных жителях.