У Росії знову продовжили заборону на авіаперельоти біля кордонів України

Федеральне агентство повітряного транспорту Росії продовжило заборону на польоти на півдні і центрі країни до 6 липня. Заборона пов'язана з військовими діями країни-окупанта проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.
Тимчасові обмеження діють на польоти в аеропорти Анапи, Бєлгорода, Брянська, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курська, Липецька, Ростова-на-Дону, Сімферополя та Елісти.
Всього обмеження на польоти торкнулося 11 аеропортів.
Нагадаємо, 25 червня російська авіація завдала масованих ударів по Україні з території Білорусі.
Крім того, напередодні російська авіація завдала ракетного удару по торговому центру "Амстор" у Кременчуці, на даний момент відомо про щонайменше 18 загиблих і близько 50 постраждалих мирних жителях.