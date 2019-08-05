В России назвали основную причину пожаров в Сибири

Фото: пожары в Сибири (vk.com sibfm)

Основная причина - неосторожное обращение с огнем

В Министерстве Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) считают, что основной причиной пожаров в Сибири является неосторожное обращение с огнем. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РосСМИ.

Сообщается, что ранее названные причины - жаркая погода, отсутствие осадков и сухие грозы не могли влиять на возникновение пожаров в Сибири.

"Проведенная авиаразведка показала, что большая часть очагов природных пожаров расположена вблизи дорог. Это дает основание предположить, что основной причиной возникновения природных пожаров стало неосторожное обращение человека с огнем", - сказал представитель министерства.

По данным, которые привели в МЧС, площадь активного горения составляет на данный момент около 57 тыс. гектаров, на тушении этих очагов сосредоточены основные силы пожарных.

"Ликвидированы все природные пожары на особо охраняемых территориях. Таким образом, общая площадь пожаров с 30 июля сократилась на 25%", - сказали в ведомстве.

Напомним, по состоянию на 5 августа площадь лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке сократилась, сейчас она составляет 2,4 млн га.

РБК-Украина писало, что из-за масштабных лесных пожаров в Сибири, а именно на территории Иркутской области, Красноярского края, в некоторых районах Забайкальского края, Бурятии и Якутии ввели режим чрезвычайной ситуации.