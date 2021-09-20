В России уточнили число погибших при стрельбе в Перми. У нападавшего было ружье

В результате стрельбы в Перми погибли шесть человек, а не восемь, как сообщалось ранее. Пострадали 24 человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения России.

Сообщается, что по оперативным данным Федерального центра медицины катастроф, в результате стрельбы в Пермском университете погибли 6 человек, 24 пострадавшим оказывается медицинская помощь, из них 19 - с огнестрельными ранениями.

Также в Следственном комитет Российской Федерации сообщили, что студент, который устроил стрельбу, сделал это из охотничьего ружья, которое приобрел в марте.