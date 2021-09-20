У Росії уточнили число загиблих при стрілянині в Пермі. У нападника була рушниця

В результаті стрільби в Пермі загинули шестеро людей, а не вісім, як повідомлялося раніше. Постраждали 24 особи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я Росії.
Повідомляється, що за оперативними даними Федерального центру медицини катастроф, в результаті стрілянини в Пермському університеті загинули 6 осіб, 24 постраждалим надається медична допомога, з них 19 - з вогнепальними пораненнями.
Також у Слідчому комітет Російської Федерації повідомили, що студент, який влаштував стрілянину, зробив це з мисливської рушниці, яку придбав у березні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що стрілянину влаштував 18-річний студент Тимур Бекмансуров, його поранили при затриманні.