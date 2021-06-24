У Росії впав військовий вертоліт, є загиблі
Фото: у Росії впав військовий вертоліт (t.me/bbbreaking)
У Росії в Ленінградській області в четвер, 24 червня, зазнав аварії військовий літак Мі-8. В результаті події загинули три людини.
Про це повідомляє ТАСС.
"О 20: 30 надійшла заявка про падіння військового вертольота на території Гатчинського району Ленінградської області, село Корпікюля", - повідомили в екстрених службах.
Відзначається, що розбився військовий вертоліт належить Росгвардії. Інцидент стався під час навчально-тренувального польоту без озброєння.