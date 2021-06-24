ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Росії впав військовий вертоліт, є загиблі

Новость на русском →
Ленінградська область, Четвер 24 червня 2021 21:10
У Росії впав військовий вертоліт, є загиблі Фото: у Росії впав військовий вертоліт (t.me/bbbreaking)
Автор: РБК-Україна

У Росії в Ленінградській області в четвер, 24 червня, зазнав аварії військовий літак Мі-8. В результаті події загинули три людини.

Про це повідомляє ТАСС.

"О 20: 30 надійшла заявка про падіння військового вертольота на території Гатчинського району Ленінградської області, село Корпікюля", - повідомили в екстрених службах.

Відзначається, що розбився військовий вертоліт належить Росгвардії. Інцидент стався під час навчально-тренувального польоту без озброєння.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація катастрофа вертолет
NEWS
Зеленський підписав санкції проти російських банків
Зеленський підписав санкції проти російських банків
DAILY
Конкурсний тупик. Чому в Україні не можуть обрати керівництво САП, ДБР та БЕБ
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Конкурсний тупик. Чому в Україні не можуть обрати керівництво САП, ДБР та БЕБ