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В России в университете произошла стрельба, есть пострадавшие

Автор: Валерия Полищук

В Пермском государственном университете произошла стрельба. В результате инцидента несколько человек пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу вуза.

Стрельба произошла в одном из корпусов Пермского государственного университета.

"Около 11 часов неизвестный проник на территорию кампуса Пермского университета с травматическим оружием и открыл стрельбу на улице. Известно о четверых пострадавших. Все службы города и университета приведены в готовность", - говорится в сообщении.

На место происшествия выехали правоохранители.

Кроме того, в Пермском университете попросили студентов, которые находятся в заведении, закрыться в аудиториях и не покидать их. При этом тех, кто не успел приехать в вуз, просят не приезжать.

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