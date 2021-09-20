У Росії в університеті сталася стрілянина, є постраждалі

Стрілянина сталася в одному з корпусів Пермського державного університету.

"Близько 11 години невідомий проник на територію кампуса Пермського університету з травматичною зброєю і відкрив стрілянину на вулиці. Відомо про чотирьох постраждалих. Всі служби міста та університету приведені в готовність", - йдеться в повідомленні.

На місце події виїхали правоохоронці.

Крім того, у Пермському університеті попросили студентів, які знаходяться в закладі, закритися в аудиторіях і не залишати їх. При цьому тих, хто не встиг приїхати до вузу, просять не приїжджати.