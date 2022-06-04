В России умер фигурант дела об убийстве сотрудника ФСБ Литвиненко
В России скончался Дмитрий Ковтун. Его обвиняли в убийстве бывшего сотрудника КГБ и ФСБ Александра Литвиненко в Лондоне. Ему было 57 лет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение второго фигуранта дела об отравлении Литвиненко, депутата Госдумы Андрея Лугового.
"Сегодня пришла скорбная новость, в результате тяжелой болезни, связанной с коронавирусной инфекцией, скоропостижно скончался мой близкий и верный друг Дмитрий Ковтун", - написал он.
Причиной смерти стали именно последствия ковида. Ковтун умер в одной из московских больниц.
Напомним, бывший сотрудник КГБ и ФСБ Александр Литвиненко, получил политическое убежище в Великобритании в 2000 году. В России против него возбудили нескольких уголовных дел. Он сотрудничал с разведкой и умер в Лондоне в ноябре 2006 года. Причиной смерти стало отравление радиоактивным полонием-210. Британские власти тогда обвинили в случившемся Россию.
В том же 2006 году предприниматель Дмитрий Ковтун был признан отравителем экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко.
Напомним, ранее ЕСПЧ признал Россию ответственной за убийство Литвиненко.
В РФ на это заявили, что не будут прислушиваться к решению Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу об убийстве Александра Литвиненко. Кремль посчитал выводы ЕСПЧ голословными.