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У Росії помер фігурант справи про вбивство співробітника ФСБ Литвиненка

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Росія, Субота 04 червня 2022 14:44
У Росії помер фігурант справи про вбивство співробітника ФСБ Литвиненка Фото: Дмитрий Ковтун (t.me/lugovoyandrey)
Автор: Наталія Гурковська

У Росії помер Дмитро Ковтун. Його звинувачували у вбивстві колишнього співробітника КДБ та ФСБ Олександра Литвиненка у Лондоні. Йому було 57 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення другого фігуранта справи про отруєння Литвиненка, депутата Держдуми Андрія Лугового.

"Сьогодні прийшла скорботна новина, внаслідок тяжкої хвороби, пов'язаної з коронавірусною інфекцією, раптово помер мій близький та вірний друг Дмитро Ковтун", - написав він.

Причиною смерті стали саме наслідки ковіда. Ковтун помер в одній із московських лікарень.

Нагадаємо, колишній співробітник КДБ та ФСБ Олександр Литвиненко отримав політичний притулок у Великій Британії у 2000 році. У Росії проти нього порушили декілька кримінальних справ. Він співпрацював із розвідкою та помер у Лондоні у листопаді 2006 року. Причиною смерті стало отруєння радіоактивним полонієм-210. Британська влада тоді звинуватила в Росію.

У тому ж 2006 році підприємця Дмитра Ковтуна було визнано отруйником екс-співробітника ФСБ Олександра Литвиненка.

Нагадаємо, раніше ЄСПЛ визнав Росію відповідальною за вбивство Литвиненка.

У РФ на це заявили, що не прислухатимуться до рішення Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) у справі про вбивство Олександра Литвиненка. Кремль вважає висновки ЄСПЛ голослівними.

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Александр Литвиненко
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