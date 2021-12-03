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В России украинскому политзаключенному присвоили статус "склонный к суициду"

Автор: Дмитрий Кузнецов

Украинцу Александру Марченко, который отбывает наказание в российской тюрьме по обвинению якобы в шпионаже, присвоили статус "склонный к суициду". Решение принято без психиатрической экспертизы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на украинского омбудсмена Людмилу Денисову.

"Украинскому политзаключенному Александру Марченко, которого в России незаконно приговорили к 10-ти годам лишения свободы за якобы "шпионаж", назначили статус "склонный к суициду", - написала в Telegram Денисова.

По ее словам, о внесении такого "статуса" в личное дело Марченко стало известно 16 ноября, во время рассмотрения в Верховном суде России кассации на незаконный приговор. При этом, отметила омбудсмен, психиатрическая экспертиза украинцу не проводилась и консультации врача-психиатра не предоставлялись.

Денисова подчеркнула, что присвоив статус "склонный к суициду" российские власти пытаются оказать психологическое давление на украинца. Кроме того, на этом основании Марченко могут усилить условия содержания в тюрьме.

Омбудсмен напомнила, что Марченко этапировали Москвы в СИЗО г. Улан-Удэ (Республика Бурятия). Она отметила, что этот перевод противоречит статьям 73 и 75 Уголовно-исполнительного кодекса РФ.

Ранее стало известно, что состояние здоровья Александра Марченко в тюрьме ухудшается - он нуждается в гормональной терапии после удаления щитовидной железы.

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ДенисоваПолитзаключенные в РФ