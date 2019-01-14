В России угрожают расправой за расследование по наемникам "Вагнера"

Иллюстративное фото (dw.com)

В частности, речь идет о запугивании журналистов "Новой газеты"

В Российской Федерации (РФ) развернулась кампания запугивания против журналистов "Новой газеты" после статей относительно наемников "Вагнера", которыми руководит "повар Путина" Евгений Пригожин. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Как сообщается, недавно был размещено жилет репортера оппозиционного издания "Новая газета" на клетке с овцой перед редакцией издания в Москве.

Также отмечается, что несколькими днями ранее в редакцию принесли отрезанную баранью голову и траурный венок с фотографией журналиста-расследователя Дениса Короткова.

В интернете против Короткова развернули масштабную кампанию травли - все из-за его расследованию деятельности "повара Кремля" и друга Путина Евгения Пригожина, который руководит фабрикой троллей и частной военной компанией "Вагнер".

Именно российских наемников касались последние статьи Короткова.

Отметим, 30 июля 2018 года в Центральноафриканской республике были убиты российские журналисти - Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и Александр Расторгуев, которые, по информации СМИ проводили расследования незаконной деятельности российских наемников в этой стране. При этом российская власть сразу отрицала факт присутствия террористов ЧВК "Вагнера" в ЦАР.

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявлял, что СБУ готова помочь расследователям для разоблачения преступной деятельности спецслужб РФ.