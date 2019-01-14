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У Росії погрожують розправою за розслідування щодо найманців "Вагнера"

Новини » Політика    14.01.2019 - 15:31
У Росії погрожують розправою за розслідування щодо найманців "Вагнера"
Ілюстративне фото (dw.com)

Зокрема, йдеться про залякування журналістів "Нової газети"

У Російській Федерації (РФ) розгорнулася кампанія залякування проти журналістів "Нової газети" після статей щодо найманців "Вагнера", якими керує "кухар" Путіна Євген Пригожин. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Як повідомляється, нещодавно було розміщено жилет репортера опозиційного видання "Новая газета" на клітці з вівцею перед редакцією видання у Москві.

Також зазначається, що кількома днями раніше в редакцію принесли відрізану баранячу голову та жалобний вінок з фотографією журналіста-розслідувача Дениса Короткова.

В інтернеті проти Короткова розгорнули масштабну кампанію цькування - усе через його рослідування діяльності "кухаря Кремля" і друга Путіна Євгена Пригожина, який керує фабрикою тролів і приватною військовою компанією "Вагнер".

Саме російських найманців стосувалися останні статті Короткова.

Відзначимо, 30 липня 2018 року в Центральноафриканській республіці були вбиті російські журналісти - Орхан Джемаль, Кирило Радченко та Олександр Расторгуєв, які, за інформацією ЗМІ проводили розслідування незаконної діяльності російських найманців у цій країні. При цьому російська влада відразу заперечила факт присутності терористів ПВК "Вагнера" в ЦАР.

Окрім того, глава Служби безпеки України Василь Грицак заявляв, що СБУ готова допомогти розслідувачам для викриття злочинної діяльності спецслужб РФ.

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