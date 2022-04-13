В России угрожают пресекать попытки Запада замедлить "спецоперацию" в Украине

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков угрожает, что Москва будет пресекать попытки Запада замедлить так называемую военную "спецоперацию" в Украине. И рассматривает грузы с оружием как "законные военные цели".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС .

В частности, он повторил, что Россия рассматривает грузы с западными вооружениями на территории Украины как "законные военные цели".

"Попытки со стороны США и стран Запада замедлить нашу спецоперацию, нанести максимальный ущерб российским контингентам и формированиям "ДНР" и "ЛНР" будут жестко пресекаться. Что касается консультаций с американцами о согласовании возможной новой договоренности или договоренностей в сфере стратстабильности, а также переговоров по гарантиям безопасности, то США отказались от дальнейшего диалога под предлогом событий вокруг Украины", - подчеркнул Рябков.