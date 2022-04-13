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У Росії погрожують припиняти спроби Заходу уповільнити "спецоперацію" в Україні

Фото: заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков (facebook com MIDRussia)
Автор: Артем Горовенко

Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков погрожує, що Москва буде припиняти спроби Заходу уповільнити так звану військову "спецоперацію" в Україні. І розглядає вантажі зі зброєю як "законні військові цілі".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

Зокрема, він повторив, що Росія розглядає вантажі із західними озброєннями на території України як "законні військові цілі".

"Спроби з боку США і країн Заходу уповільнити нашу спецоперацію, завдати максимальної шкоди російським контингентам і формуванням "ДНР" і "ЛНР" будуть жорстко припинятися. Що стосується консультацій з американцями про узгодження можливої нової домовленості або домовленостей у сфері стратстабільності, а також переговорів щодо гарантій безпеки, то США відмовилися від подальшого діалогу під приводом подій навколо України", - підкреслив Рябков.

Нагадаємо, раніше президент Росії Володимир Путін заявляв, що його "спецоперація" триватиме до досягнення раніше заявлених цілей.

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