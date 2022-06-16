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В России угрожающе отреагировали на визит Макрона, Шольца и Драги в Киев

Фото: заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев (facebook.com/Dmitry.Medvedev)
Автор: Мария Кучерявец

Визит лидеров Германии, Франции и Италии Олафа Шольца, Эммануэля Макрона и Марио Драги не имеет никакой пользы. Это не приближает Украину к миру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter заместителя главы Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева.

"Вот любят европейские ценители лягушек, ливера и макарон посещать Киев. Пользы - ноль. Снова пообещали вступление в ЕС, гаубицы старые, хлопнули водки и поездом, как сто лет назад - домой. И все в порядке. Только к миру это Украину никак не приближает. А часики тикают...", - написал Медведев.

Напомним, сегодня президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги прибыли в Украину.

Европейские лидеры сейчас находятся в Ирпене, где российские военные совершали массовые убийства, а затем направятся в Киев, где встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Все что известно о визите Макрона, Шольца и Драги - собрано в материале РБК-Украина.

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Дмитрий МедведевРоссийская ФедерацияЭммануэль МакронМарио ДрагиОлаф Шольц