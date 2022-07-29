России не удастся с помощью наемников "Вагнера" изменить ход войны, - британская разведка

С марта 2022 года российская частная военная компания (ЧВК) "Вагнера" действует на востоке Украины в координации с российскими военными. На ЧВК была возложена ответственность за определенные участки линии фронта, как и на обычные армейские подразделения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.
"Это значительное изменение по сравнению с предыдущим использованием группы с 2015 года, когда она обычно выполняла миссии, отличные от открытой крупномасштабной регулярной военной деятельности России", - говорится в сводке.
Как отмечается в сообщении, этот новый уровень интеграции еще больше подрывает давнюю политику российских властей по отрицанию связей между ЧВК и российским государством.
"Роль ЧВК "Вагнера", вероятно, изменилась, потому что российское военное ведомство испытывает острую нехватку боевой пехоты, однако маловероятно, что сил "Вагнера" будет достаточно, чтобы существенно изменить траекторию войны", - считают в Минобороны Британии.
Напомним, по данным британской разведки, российская частная военная компания "Вагнера" преуспела в тактическом наступлении на Донбассе в районе Углегорской ТЭС и близлежащего поселка Новолуганское.
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