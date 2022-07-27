Британская разведка подтверждает захват Углегорской ТЭС силами ЧВК Вагнера

Российская частная военная компания Вагнера преуспела в тактическом наступлении на Донбассе в районе Углегорской ТЭС и близлежащего поселка Новолуганское. Некоторые украинские силы, вероятно, уже выведены из этого района.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter .

Как отмечается в сообщении, министр иностранных дел России Сергей Лавров в настоящее время совершает поездку в Египет, Эфиопию, Уганду и Республику Конго.

"Весьма вероятно, что Россия попытается использовать визиты на Запад для международного продовольственного кризиса и заручиться поддержкой африканских государств, которые в остальном сохраняли нейтралитет в отношении российского вторжения в Украину", - считают в Минобороны Британии.

По данным британской разведки, с 2014 года Россия предприняла значительные усилия для обеспечения влияния в Африке, причем ЧВК Вагнера часто использовался ее как один из ее любимых инструментов влияния в регионе.

"Россия, вероятно, в первую очередь взаимодействует с Африкой, потому что считает, что это укрепит идентичность "великой державы", к которой Россия стремится. Ее второстепенные цели, вероятно, заключаются в том, чтобы обеспечить товарные концессии и убедить африканские государства голосовать в соответствии с интересами России на международных форумах", - говорится в сообщении.