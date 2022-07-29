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Росії не вдасться за допомогою найманців "Вагнера" змінити хід війни, - британська розвідка

Фото: ПВК Вагнера не зможе змінити хід війни з Україною (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

З березня 2022 року російська приватна військова компанія (ПВК) "Вагнера" діє на сході України в координації з російськими військовими. На ПВК була покладена відповідальність за певні ділянки лінії фронту, як і на звичайні армійські підрозділи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії в Twitter.

"Це значна зміна в порівнянні з попереднім використанням групи з 2015 року, коли вона зазвичай виконувала місії, відмінні від відкритої великомасштабної регулярної військової діяльності Росії", - йдеться у зведенні.

Як наголошується в повідомленні, цей новий рівень інтеграції ще більше підриває давню політику російської влади щодо заперечення зв'язків між ПВК і Російською державою.

"Роль ПВК "Вагнера", ймовірно, змінилася, тому що російське військове відомство відчуває гостру нестачу бойової піхоти, проте малоймовірно, що сил "Вагнера" буде достатньо, щоб істотно змінити траєкторію війни", - вважають в Міноборони Британії.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, російська приватна військова компанія "Вагнера" досягла успіху в тактичному наступі на Донбасі в районі Вуглегірської ТЕС і довколишнього селища Новолуганське.

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