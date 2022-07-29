Росії не вдасться за допомогою найманців "Вагнера" змінити хід війни, - британська розвідка

"Це значна зміна в порівнянні з попереднім використанням групи з 2015 року, коли вона зазвичай виконувала місії, відмінні від відкритої великомасштабної регулярної військової діяльності Росії", - йдеться у зведенні.

Як наголошується в повідомленні, цей новий рівень інтеграції ще більше підриває давню політику російської влади щодо заперечення зв'язків між ПВК і Російською державою.

"Роль ПВК "Вагнера", ймовірно, змінилася, тому що російське військове відомство відчуває гостру нестачу бойової піхоти, проте малоймовірно, що сил "Вагнера" буде достатньо, щоб істотно змінити траєкторію війни", - вважають в Міноборони Британії.