России не удается решить проблемы обеспечения оккупационных частей, - ГУР

С начала военного вторжения в Украину, войска материально-технического обеспечения РФ уже задействовали более 45% имеющейся автомобильной техники. Более 3 тысяч тыловых автомобилей армии агрессора продолжают сохраняться в пунктах постоянной дислокации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины ( ГУР ).

"Однако оказалось, что вся логистическая схема россиян не в состоянии обеспечить потребности значительного количества войск на расстоянии более 100 километров от собственной границы", - говорится в сообщении.

Как отметили в ГУР, чтобы избежать ответственности за потерю техники, командиры частей материально-технического обеспечения оккупационных войск запрещают водителям проводить эвакуацию раненых и подвозить продукты и топливо до передовых подразделений.

"Защитники Украины уже уничтожили более 2200 автомобилей и автоцистерн оккупантов", - отметили в ГУР.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 27 мая, в Украине уничтожили 2226 единиц автомобильной техники и автоцистерн оккупантов.