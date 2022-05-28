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Росії не вдається вирішити проблеми забезпечення окупаційних частин, - ГУР

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Україна, Субота 28 травня 2022 09:26
Росії не вдається вирішити проблеми забезпечення окупаційних частин, - ГУР Фото: Росія не може забезпечити окупаційні частини (Getty Image)
Автор: Олександр Білоус

З початку військового вторгнення до України, війська матеріально-технічного забезпечення РФ вже задіяли понад 45% наявної автомобільної техніки. Понад 3 тисячі тилових автомобілів армії агресора продовжують зберігатися у пунктах постійної дислокації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР).

"Проте виявилося, що уся логістична схема росіян неспроможна забезпечити потреби значної кількості військ на відстані понад 100 кілометрів від власного кордону", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в ГУР, щоб уникнути відповідальності за втрату техніки, командири частин матеріально-технічного забезпечення окупаційних військ забороняють водіям здійснювати евакуацію поранених та підвозити продукти і пальне до передових підрозділів.

"Захисники України вже знищили понад 2200 автомобілів та автоцистерн окупантів", - зазначили в ГУР.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, станом на 27 травня, в Україні знищили 2226 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн окупантів.

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